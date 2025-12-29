Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ex On The Beach

MTVStaffel 9Folge 11vom 29.12.2025
Bayleys bittere Wahrheiten

Bayleys bittere WahrheitenJetzt kostenlos streamen

Ex On The Beach

Folge 11: Bayleys bittere Wahrheiten

45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Alex bekommt mit der neuen Dominika die Chance auf eine neue Liebe. Natalee und Matty kommen sich näher, und ein Neuankömmling könnte das Ende für George und Bayley bedeuten.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Ex On The Beach
MTV

Ex On The Beach

Alle 1 Staffeln und Folgen