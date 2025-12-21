Staffel 9Folge 3vom 21.12.2025
Ex On The Beach
Folge 3: Herzschmerz und Freude
44 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Aaron reißt sich von Daisy los, aber wird er auch Dominika für sich gewinnen? Ein neuer Ex kommt an und droht die Beziehung zwischen Bobby und Bayley zu zerstören.
Weitere Folgen in Staffel 9
