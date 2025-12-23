Staffel 9Folge 5vom 23.12.2025
Daisys DesasterJetzt kostenlos streamen
Ex On The Beach
Folge 5: Daisys Desaster
44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Bringt ein Neuzugang endlich Glück für Josiah? Daisy trifft es gleich zweimal: Wegen ihres Ex-Partners Matty ist sie am Boden zerstört, und ihre Freundschaft mit den anderen Mädels ist ruiniert, weil Matty sich für Natalee interessiert.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ex On The Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV