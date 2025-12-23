Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ex On The Beach

MTVStaffel 9Folge 5vom 23.12.2025
Daisys Desaster

Daisys DesasterJetzt kostenlos streamen

Ex On The Beach

Folge 5: Daisys Desaster

44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Bringt ein Neuzugang endlich Glück für Josiah? Daisy trifft es gleich zweimal: Wegen ihres Ex-Partners Matty ist sie am Boden zerstört, und ihre Freundschaft mit den anderen Mädels ist ruiniert, weil Matty sich für Natalee interessiert.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Ex On The Beach
MTV

Ex On The Beach

Alle 1 Staffeln und Folgen