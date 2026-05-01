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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Beute des berüchtigten Bankräubers

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 1vom 26.05.2026
Die Beute des berüchtigten Bankräubers

Die Beute des berüchtigten BankräubersJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 1: Die Beute des berüchtigten Bankräubers

45 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Der berüchtigte Bankräuber John Dillinger soll ein Vermögen irgendwo im Mittleren Westen hinterlassen haben. Josh Gates ist den Moneten auf der Spur und taucht unter anderem in Wisconsin in einen eiskalten See, um sie zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 7

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