Die Beute des berüchtigten BankräubersJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 1: Die Beute des berüchtigten Bankräubers
45 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Der berüchtigte Bankräuber John Dillinger soll ein Vermögen irgendwo im Mittleren Westen hinterlassen haben. Josh Gates ist den Moneten auf der Spur und taucht unter anderem in Wisconsin in einen eiskalten See, um sie zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH