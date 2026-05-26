Der verschollene Pazifik-BomberJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 2: Der verschollene Pazifik-Bomber
45 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Vor 75 Jahren stürzte drei Marinepiloten während eines Trainings in den Pazifik. Josh Gates begibt sich auf eine gewagte Mission, um das abgestürzte Flugzeug zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH