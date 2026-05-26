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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der verschollene Pazifik-Bomber

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 2vom 26.05.2026
Der verschollene Pazifik-Bomber

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 2: Der verschollene Pazifik-Bomber

45 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Vor 75 Jahren stürzte drei Marinepiloten während eines Trainings in den Pazifik. Josh Gates begibt sich auf eine gewagte Mission, um das abgestürzte Flugzeug zu finden.

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