Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 08.03.2026: Die geheimnisvollen Steinzeitruinen
Die Ruinen von Göbekli Tepe dürften eigentlich nicht existieren. Denn die kreisförmig angeordneten Mauern und T-förmigen Säulen im Südosten der heutigen Türkei wurden vor rund 12 000 Jahren errichtet – also lange vor der Erfindung von Metallwerkzeugen und der Entwicklung der Landwirtschaft. Damals lebten die Menschen noch als Jäger und Sammler. Lange Zeit ging man davon aus, dass die Zivilisation erst begann, als unsere Vorfahren sesshaft wurden. Deshalb stellen die ältesten je entdeckten Bauwerke unser bisheriges Wissen über die Menschheitsgeschichte infrage.
