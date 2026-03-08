Das Schiffswrack-Mysterium des antiken GriechenlandsJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 08.03.2026: Das Schiffswrack-Mysterium des antiken Griechenlands
Ein Gewässer so tödlich wie das Bermuda-Dreieck: Fourni ist eine kleine Inselgruppe mit knapp eintausend Einwohnern am östlichen Rand der Ägäis. Dort wurden die Überreste von mehr als 50 Schiffen gefunden. Und es werden immer mehr. Der Zorn Poseidons, mythische Ungeheuer oder räuberische Piraten? Warum endeten so viele Seefahrer auf der Route zwischen dem griechischen Festland und Kleinasien mitsamt ihren Wasserfahrzeugen auf dem Grund des Mittelmeers? Gibt es dafür eine logische Erklärung? Ein erst kürzlich entdecktes Wrack könnte dazu wertvolle Hinweise liefern.
