Die Geister von Trinidad, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 05.07.2026: Die Geister von Trinidad, Teil 2
44 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Beängstigende Begegnungen und sogar Fälle von Teufelswahn: Heather Amaro und Phil Torres untersuchen auf der karibischen Insel Trinidad Berichte über paranormale Ereignisse. Welche Rolle spielen dabei magische Rituale? Obeah ist keine einheitliche Religion mit festen Regeln, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene spirituelle Praktiken. Menschen berichten von gesichtslosen Kindergeistern, die ihre Opfer ins Verderben locken, sowie vom Soucouyant, einer Vampirhexe, die ihre Opfer angeblich als Feuerkugel angreift. Was steckt hinter diesen düsteren Horrorgeschichten?
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.