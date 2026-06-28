Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 28.06.2026: Die Geister von Gettysburg
44 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Gettysburg war Schauplatz der blutigsten Schlacht des Amerikanischen Bürgerkriegs. Drei Tage lang lieferten sich rund 165.000 Soldaten erbitterte Gefechte. Kugeln bohrten sich in Fleisch, Granatsplitter zertrümmerten Knochen. Beim Sieg der Unionstruppen über die Konföderierten im Jahr 1863 verloren Tausende Menschen ihr Leben. Und manche behaupten, die Kämpfe dauerten bis heute an – zwischen den Lebenden und den Toten. Kanonenfeuer und uniformierte Gestalten: Zeugen berichten von einem Phantomregiment, das durch die Stadt und über die Schlachtfelder zieht.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.