Große Pötte und schwere Lasten - Malochen im Hamburger HafenJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 27.07.2026: Große Pötte und schwere Lasten - Malochen im Hamburger Hafen
50 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Rund 9.000 Mal legen jährlich unterschiedliche Schiffe an den insgesamt 43 Kilometer langen Kaimauern des drittgrößten europäischen Containerhafens an. Allein im Jahr 2015 wurden hier mehr als 137 Millionen Tonnen Frachtgut verladen. Doch wodurch zeichnet sich der Hamburger Hafen aus und wie hat er sich weiterentwickelt? Welche Schiffe legen hier an und was für Menschen arbeiten hier? Die Reportage bietet einen vielseitigen Einblick in das rege Geschehen im größten deutschen Seehafen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt