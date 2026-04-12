Harte Arbeit auf rauer See - Die deutschen HochseefischerJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 12.04.2026: Harte Arbeit auf rauer See - Die deutschen Hochseefischer
99 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6
Hochseefischerei - das ist Arbeit am Limit. Die Schiffe der Deutschen Hochseefischereiflotte bleiben oft Monate auf See. Die Jagd auf den Schwarzen Heilbutt führt die Mannschaft bis an den nördlichen Polarkreis. Sturm und Schnee gehören hier zum Alltag, die Arbeit an Bord ist gefährlich. Großes Vertrauen in die Kameraden und das eigene Können macht die Besatzung zu einer eingeschworenen Gemeinschaft. Die Reportage begleitet die Crew an Bord eines der größten Hochseetrawler der deutschen Flotte.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6