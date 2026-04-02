Augen auf bei der Berufswahl! Die verrücktesten Jobs Deutschlands (2)Jetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 02.04.2026: Augen auf bei der Berufswahl! Die verrücktesten Jobs Deutschlands (2)
55 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Für manche Menschen ist ihr Beruf zugleich Berufung und die Erfüllung eines Kindheitstraums. Andere haben ihren Job sogar selbst erfunden. Der Glockengießer, der Stadtjäger und der Dorfpolizist sind Beispiele für außergewöhnliche Berufe, mit denen Menschen in Deutschland ihren Lebensunterhalt verdienen, dabei auch noch Spaß haben und Erfüllung finden.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12