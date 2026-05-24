Auf Eis gebaut - Der Mega-Umbau an der SpreeJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 24.05.2026: Auf Eis gebaut - Der Mega-Umbau an der Spree
47 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 6
Binnen 36 Stunden haben über 200 Arbeiter und Helfer eine Leichtathletik-Arena auf der Eisfläche der Berliner Veranstaltungshalle Mercedes-Benz Arena errichtet - und danach wieder abgebaut. Die größte logistische und technische Herausforderung war die Herstellung des mobilen Hallenbodens, der die Qualität der Laufbahn im Olympiastadion besitzt, aber in wenigen Stunden auf dem Eis verlegt werden kann. Die Reportage zeigt, mit welchen Schwierigkeiten die Planer zu kämpfen hatten.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt