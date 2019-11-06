Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Extreme! Mit Niels-Peter Jensen

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Niels-Peter Jensen als Krabbenfischer

Niels-Peter Jensen als KrabbenfischerJetzt kostenlos streamen

Extreme! Mit Niels-Peter Jensen

Folge 2: Niels-Peter Jensen als Krabbenfischer

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Schweiß, Muskelkraft und Nervenkitzel! Ob als Sprengmeister in Ludwigsburg, als Bergputzer in Salzburg oder als Tatort-Reiniger in München: Für die neuen Folgen seines Action-Magazins "extreme" testet Niels-Peter Jensen die härtesten Jobs. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Extreme! Mit Niels-Peter Jensen
ProSieben MAXX

Extreme! Mit Niels-Peter Jensen

Alle 2 Staffeln und Folgen