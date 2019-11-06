Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Extreme! Mit Niels-Peter Jensen
Folge 5: Niels-Peter Jensen als Stallreiniger
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Schweiß, Muskelkraft und Nervenkitzel! Ob als Sprengmeister in Ludwigsburg, als Bergputzer in Salzburg oder als Tatort-Reiniger in München: Für die neuen Folgen seines Action-Magazins "extreme" testet Niels-Peter Jensen die härtesten Jobs. Rechte: ProSieben MAXX
