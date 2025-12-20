Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 20.12.2025
Folge 3: Renn bis zur Endzone, dominiere das Spiel

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Die Football-Mannschaft der Deimon-Oberschule trifft auf die Koigahama Cupids. Sena will die Partie nur vom Spielfeldrand aus beobachten, doch als der Running Back des Teams mit einer Verletzung ausfällt, muss er kurzerhand einspringen. Damit er unerkannt bleibt, gibt Youichi ihm einen Helm mit getöntem Visier und nennt ihn fortan "Eyeshield 21".

ProSieben MAXX
