ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 20.12.2025
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Mit seiner Schnelligkeit ist Sena eine große Bereicherung für das Team der Deimon-Oberschule. Die Sportler schaffen es, das erste Spiel für sich zu entscheiden. Als nächstes treffen sie jedoch auf die White Knights, die eine der besten Mannschaften Japans sind. Mamori wird währenddessen zur Managerin der Deimon Devil Bats bestimmt.

