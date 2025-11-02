Falco
Folge 3: Schattenzonen
50 Min.Ab 12
Die Psychiaterin Dorothée Dalmasso wird tot am Hafen aufgefunden. Im Todeskampf hat sie noch eine Botschaft für die Ermittler hinterlassen: Lea. Léa war eine Patientin der Ermordeten, doch vor zwei Wochen beging sie Selbstmord. Ihr Ehemann beteuert seine Unschuld - weder er, noch die Psychiaterin, habe Léa retten können. Auf Falco wartet noch eine weitere besondere Herausforderung: Das erste Treffen mit seiner Tochter seit 22 Jahren.
Falco
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Drama
Produktion:FR, 2013
12
