Falco

Schattenzonen

Seven.One Studios InternationalStaffel 1Folge 3
Folge 3: Schattenzonen

50 Min.Ab 12

Die Psychiaterin Dorothée Dalmasso wird tot am Hafen aufgefunden. Im Todeskampf hat sie noch eine Botschaft für die Ermittler hinterlassen: Lea. Léa war eine Patientin der Ermordeten, doch vor zwei Wochen beging sie Selbstmord. Ihr Ehemann beteuert seine Unschuld - weder er, noch die Psychiaterin, habe Léa retten können. Auf Falco wartet noch eine weitere besondere Herausforderung: Das erste Treffen mit seiner Tochter seit 22 Jahren.

