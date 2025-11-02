Falco
Folge 6: Tête à Tête mit dem Tod
53 Min.Ab 12
In einem noblen Vorort von Paris wird der schwerreiche Geoffrey Delgrange erschossen aufgefunden. Obwohl das Haus mit zahlreichen Sicherheitsmechanismen geschützt ist, lassen sich keine Spuren am Tatort sicherstellen. Das Team überprüft, ob ein Profi-Auftragsmörder die Tat begangen haben könnte. Falco arbeitet währenddessen daran, seinen eigenen Fall wieder aufzurollen. Er will herausfinden, was genau an diesem schicksalsträchtigen Sonntagmorgen vor 22 Jahren passiert ist.
Genre:Krimi, Drama
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International