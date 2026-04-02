Der Gronk und die BienenJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 11: Der Gronk und die Bienen
21 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Zu Peters Freude zieht nebenan der berühmte Footballspieler Gronkowski ein. Doch die Begeisterung lässt nach, als dessen ständiges Partymachen Peter und seinen Freunden zu viel wird. Sie wollen Gronkowski loswerden, was sich als schwieriger herausstellt als gedacht. Indes hat Stewie das Imkern für sich entdeckt. Da sich sein selbst gemachter Honig sehr gut verkauft, behandelt er die Bienen mit Steroiden, um die Produktion zu erhöhen. Das geht allerdings gehörig nach hinten los.
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Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: 20th Century Fox, Bildrechte: 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.