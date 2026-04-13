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Family Guy

Gesättigter Fettsack

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 16vom 13.04.2026
Gesättigter Fettsack

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Family Guy

Folge 16: Gesättigter Fettsack

21 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Lois ist der Meinung, dass ihre Familie zu ungesund isst und möchte ihre Ernährung umstellen. Peter ist gegen diesen Sinneswandel und eröffnet aus Trotz einen Imbisstruck mit ausschließlich ungesunden Snacks. Das führt zu einem Streit mit Lois, die ihn rauswirft. Von nun an lebt Peter in seinem Truck, bis er so dick ist, das er nicht mehr durch die Tür kommt. Derweil begeistert sich Meg für eine neue Sportart, die in Chris' Augen allerdings viel zu gefährlich für sie ist.

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