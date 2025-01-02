Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 02.01.2025: Spiel unter Brüdern
44 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
Auf der „Titan Explorer“ muss Kapitän Jake Anderson den tragischen Verlust eines treuen Weggefährten verkraften. Über Funk erfährt er, dass Tom Brossard - langjähriger Freund und Chefmaschinist der „Saga“ - überraschend verstorben ist. Vermutlich ist der Krabbenfischer einem Herzinfarkt erlegen. Auch an Bord der „Wizard“ könnte die Stimmung besser sein. Als Ersatzkapitän Monte Colburn den Posten im Steuerhaus übernimmt, missachtet er das Kommando seines Bruders. Er nimmt Kurs auf Saint Paul, obwohl Keith strikt dagegen war. Trotz einem wütenden arktischen Sturm läuft es für die „Northwestern“ hingegen ganz gut: Auf der Jagd nach Goldenen Königskrabben kann die Crew erste Erfolge verbuchen.
