Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 26.12.2024: Der Knochenjob
44 Min.Folge vom 26.12.2024Ab 12
Es ist Januar im Nordpazifik, und der Winter nimmt das Beringmeer in seine eisige Zange. Da in 48 Stunden das nächste Sturmtief über die Fanggründe hereinbrechen wird, müssen sich die Crews beeilen, um vorher ihre wertvolle Krabbenfracht zu entladen. Da keine Zeit bleibt, um Probereihen auszulegen, setzt Seebär Sig Hansen auf eine neue Strategie: Ein Schleppkorb Marke Eigenbau soll dem Skipper den richtigen Weg zum Versteck der Bairdi-Krabben weisen. Derweil hat die Besatzung der „Wizard“ ganz andere Sorgen. Gerade als Keith Colburn und seine Leute 8 Tonnen Krabben ins Trockene bringen wollen, heißt es Anker adieu!
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
