Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 24.10.2024: Der Zahn der Zeit
44 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Für Kapitän Jake Anderson und seine Crew steht viel auf dem Spiel: Königskrabben im Wert von 750.000 Dollar! Endlich zieht die Besatzung die ersten Körbe der Saison an Deck. Doch die Ausbeute ist mau. Daher setzt der Krabbenfischer auf eine neue Strategie. Er nutzt Insider-Informationen, die er auf der konkurrierenden „Northwestern“ ausgespäht hat. Als Sig Hansen den dreisten Datenklau bemerkt, beschließt er, seinem Kumpel einen Denkzettel zu verpassen. Derweil fordert an Bord der „Aleutian Lady“ schwerer Seegang seinen Tribut: Gerade hat Nico eine Kiefer-Komplettsanierung hinter sich, da wird der Deckshelfer bei einem Arbeitsunfall auf hoher See erneut verletzt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.