Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 17.10.2024: Ein böses Wort
44 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Nach 20 Tagen auf hoher See hat die Fangflotte bereits rund ein Drittel der Königskrabben-Quote erreicht. Um auch seine verbliebene Restmenge von gut 16.000 Kilo schleunigst zu schaffen, hat Keith Colburn die „Wizard“ bis an den Rand der legalen Fanggründe manövriert. Allerdings zieht dort gerade ein Sturmtief durch, was zu 5 Meter hohen Wellen führt! Derweil macht an Bord der „Summer Bay“ ein Hydraulikleck im Maschinenraum Probleme und nach einer Sauftour an Land fliegen bei der Besatzung der „Seabrooke“ die Fäuste.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
