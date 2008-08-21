Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

DMAXFolge vom 21.08.2008
Folge vom 21.08.2008: Holt sie heim

44 Min.Ab 12

„Männer, kommt heil wieder zurück!“ - Es ist soweit, in wenigen Tagen beginnt die neue Fang-Saison. Die Krabbenfischer treffen letzte Vorbereitungen für das Abenteuer auf hoher See. Während die Besatzungsmitglieder die Schiffe mit Nahrungsmitteln und Fangkörben beladen, treffen sich die Kapitäne um einen Toast auf das gute Gelingen ihres Vorhabens auszusprechen und die üblichen Wetten abzuschließen. Tradition und Aberglaube haben im Alltag der Fischer ihren festen Platz. Kapitän Colburn nimmt auf der „Wizard“ zwei Greenhorns mit am Bord, die nicht die geringste Vorstellung davon haben, was im offenen Meer auf sie zukommen wird.

