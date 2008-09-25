Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 25.09.2008
Folge vom 25.09.2008: Kein Erbarmen

44 Min.Folge vom 25.09.2008Ab 12

Seit fünf Wochen sind die Krabbenfischer jetzt schon auf hoher See und haben in der eisigen Witterung vor der Küste Alaskas mit großen Problemen zu kämpfen: Als eine Riesenwelle auf der ¿Time Bandit¿ plötzlich mehrere Kabel aus ihrer Verankerung reißt, herrscht an Deck des Schiffes akute Stromschlaggefahr. Auf den anderen Fangbooten sind es vor allem die Neueinsteiger, die für Aufregung sorgen. Greenhorn Jake Anderson und Deckhand Matt Bradley geraten auf der ¿Northwestern¿ so heftig aneinander, dass die Situation eskaliert. Anfänger Bryan Mezich ist weit weniger heißblütig, bringt auf der ¿Early Dawn¿ aber trotzdem die gesamte Mannschaft in Gefahr, als er am Steuer des Bootes einschläft.

