Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Umwerfend statt unheimlich

sixxStaffel 1Folge 10vom 15.02.2026
Umwerfend statt unheimlich

Umwerfend statt unheimlichJetzt kostenlos streamen

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 10: Umwerfend statt unheimlich

41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6

Katie und Scott sind stolze Besitzer eines in die Jahre gekommenen Landhauses. Bereits beim Betreten des Anwesens wird Billy und Carolyn klar, dass hier jede Menge Arbeit auf sie wartet. Besonders im Wohnzimmer, dem Kernstück des Haues, planen die beiden einige Neuerungen. Zusätzlich soll im alten Spielzimmer ein geräumiger Essplatz für die ganze Familie entstehen. Doch lassen sich die aufwändigen Renovierungsarbeiten auch mit dem Budget des Paares vereinbaren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
sixx
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Alle 2 Staffeln und Folgen