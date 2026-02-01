Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 9: Treppe raus, Ruhe rein
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6
John und Tracy leben mit ihren Kindern in einem idyllischen Landhaus, das umgebaut werden muss. Deshalb bittet die Familie Billy und Carolyn um Unterstützung: Die beiden sollen dem Anwesen mit ihrem handwerklichen Geschick und ihrem Gespür für Design einen neuen Anstrich verpassen. Das Paar wünscht sich unter anderem ein neues Raumkonzept. Dafür soll eine Treppe, die die Küche mit dem elterlichen Schlafzimmer verbindet, verschwinden. Können Carolyn und Billy dieses Problem lösen?
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen