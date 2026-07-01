Seven Genrations and CountingJetzt kostenlos streamen
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 5: Seven Genrations and Counting
42 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Das Haus, in dem Anne und David wohnen, ist bereits 165 Jahre alt. Da die vier Kinder des Paares nun ausziehen, entscheiden die beiden, dass die Zeit für eine Renovierung gekommen ist. Carolyn und Billy wollen das Bauernhaus in ein moderneres Zuhause verwandeln und sicherstellen, dass auch die nächsten Generationen etwas von dem Anwesen haben werden.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen