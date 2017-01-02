Fast N' Loud
Folge vom 02.01.2017: De Tomaso Pantera Teil 2
44 Min.Folge vom 02.01.2017Ab 12
Nun aber flott: Die „Gas Monkeys“ bauen einen EcoBoost-Motor aus einem Pick-up-Truck in einen De Tomaso Pantera, Baujahr 1972, ein. Mit dem V6-Turbo wollen die US-Car-Experten den Wert des Oldtimers steigern, aber das Umrüsten gestaltet sich schwieriger als gedacht. Denn den Ansaugkrümmer und die Motorhaube des Klassikers müssen die Mechanik-Profis anschließend ebenfalls modifizieren. Und bis zur Barrett-Jackson-Auktion, wo der Wagen meistbietend versteigert werden soll, bleiben dem Team nur noch knapp drei Wochen.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.