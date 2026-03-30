Faszination LKW - Einsatz in Island und BelgienJetzt kostenlos streamen
FASZINATION LKW
Folge vom 30.03.2026: Faszination LKW - Einsatz in Island und Belgien
44 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6
Die isländischen Witterungsbedingungen stellen eine Herausforderung für Bauarbeiter und Maschinen dar. Besonders der Straßenbau muss reibungslos und innerhalb kürzester Zeit vonstattengehen. Ein Straßenabschnitt, dessen Erbauung in Europa zwölf Monate dauert, muss hier vor Wintereinbruch innerhalb von sechs bis sieben Monaten fertiggestellt werden. In Belgien werden Sattelzüge und Auflieger für LKWs hergestellt.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6