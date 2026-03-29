Faszination LKW - Einsatz in PolenJetzt kostenlos streamen
FASZINATION LKW
Folge vom 29.03.2026: Faszination LKW - Einsatz in Polen
42 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 6
Die Dokumentation eröffnet einen eindrucksvollen Blick in die Welt des intermodalen Transports in Polen und Europa. Sie zeigt, wie Schiene, Straße und Seeweg präzise ineinandergreifen, um Waren effizient und umweltschonend zu bewegen. Moderne Containerterminals, innovative Technologien und die Menschen hinter den Abläufen stehen im Fokus. Ein spannender Einblick in eine Branche, die Flexibilität fordert und die Logistik von morgen prägt.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6