Faszination Oak Island
Folge 1: Der Artikel
41 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
1965 inspiriert ein Artikel im "Readers Digest" mit dem Titel 'Oak Island's Mysterious Money Pit' einige der bedeutendsten Kapitel in der langwierigen Schatzsuche auf der Insel an der kanadischen Ostküste.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC