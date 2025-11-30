Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 30.11.2025
Folge 4: Der französische Admiral

41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Im Jahr 1746 wurde ein geheimnisvolles Schiffslogbuch verfasst. Die Zeilen deuten darauf in, dass ein gewaltiger Schatz von einem französischen Admiral, der mit den Tempelrittern in Verbindung stand, auf Oak Island vergraben worden sein könnte.

