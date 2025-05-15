Faust
Folge 1: Jagd auf Mephisto
58 Min.Ab 12
In anonymen Briefen erpresst ein Unbekannter die Hamburger Verkehrsbetriebe. Er droht Anschläge auf die S-Bahn an und fordert eine Million Mark. Da der Erpresser bei einer Geldübergabe allein aufgrund seines außergewöhnlichen akrobatischen Könnens entkommt, vermutet man ihn im Zirkus-Milieu. Faust schleust sich als "Mädchen für alles" in einen fast bankrotten Zirkus ein. Als einer der Akrobaten ermordet wird, hat Faust einige Verdächtige im Auge. Nach einer Verfolgungsjagd steht fest: Es gibt einen Auftraggeber und einen, der die Aufträge ausführt.
Genre:Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1994 ZDF Enterprises