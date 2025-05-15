Faust
Folge 2: Der Beschützer
Durch einen Zufall rettet Faust die verwöhnte Industriellentochter Yvonne Weishaupt aus einer brenzligen Situation, weil ihr Bodyguard Pihale sich als zu ängstlich erweist. Als Pihale einige Zeit später erschossen wird, schleicht sich Faust in die Rolle des Beschützers, zuerst bei Familie Weishaupt und dann in das Herz der hübschen Yvonne ein. Ein anderer Leibwächter, Petersen, scheint seine Aufgabe hingegen besonders ernst zu nehmen. Er wird Faust gegenüber misstrauisch, der sich so gar nicht wie ein Bodyguard verhält. In der Familie Weishaupt ist nicht alles Gold, was glänzt. Yvonnes Vater wird erpresst. Für Faust scheint der Fall schon bald geklärt. Doch er hat auf den Falschen getippt, denn plötzlich schwebt Faust in Lebensgefahr.
