Faust
Folge 2: Der Club des Drachen
Im Hafen wird die Leiche des jungen Fotografen Keller gefunden. Faust und Ulrike nehmen die Ermittlungen auf. Der einzige Hinweis auf den Täter ist ein Foto mit der Tätowierung eines vierköpfigen Drachen, das er im letzten Moment geschossen hat. Die Spur führt zu einem Taxi-Unternehmen, in das Faust sich einschleust. Während Faust feststellen muss, das beinahe jeder der Taxifahrer eben diese Tätowierung trägt, findet Ulrike heraus, dass der Tote einmal wegen Vergewaltigung angeklagt war und nur aufgrund der Aussage seines Freundes freigesprochen wurde. Alles deutet auf eine wissentliche Falschaussage hin. Martina, das Opfer der Vergewaltigung, jobbt ebenfalls als Taxifahrerin. Die Tätowierung stellt sich als Zeichen der Mitgliedschaft in einem Kick-Box-Club heraus. Um die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen, muss Faust sich zu einem Kampf auf Leben und Tod stellen, denn der Mörder weiß um Fausts wirkliche Identität.
Weitere Folgen in Staffel 2
