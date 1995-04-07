Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Faust

Todesangst

KultKrimiStaffel 2Folge 3vom 07.04.1995
Todesangst

TodesangstJetzt kostenlos streamen

Faust

Folge 3: Todesangst

58 Min.Folge vom 07.04.1995Ab 12

Zuhälter Johnny Jarosch tarnt den Mord an einer seiner Prostituierten als Selbstmord. Was er allerdings nicht weiß, dass es eine einzige Zeugin gibt, die anonym die Polizei informiert. Dem Besitzer des berüchtigten Pigalle, Jarosch, ist trotz der Aussage nichts nachzuweisen. Faust will die Unbekannte ausfindig machen. Mit einem kleinen Trick gelingt es ihm, in dem Bordell einen Job als eine Art Hausmeister zu erhalten. Faust findet schnell heraus, dass nur Gloria die gesuchte Zeugin sein kann. Doch die junge Frau hat Angst. Faust greift zu einer List: Ulrike gibt sich als Gloria aus und fordert von Jarosch Schweigegeld. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, da Jarosch inzwischen auch seine Widersacherin kennt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Faust
KultKrimi
Faust

Faust

Alle 4 Staffeln und Folgen