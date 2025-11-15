Der amerikanische AlbtraumJetzt kostenlos streamen
FBI: Most Wanted
Folge 21: Der amerikanische Albtraum
42 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Das FBI ermittelt im Fall zweier ermordeter Migrantinnen, die sich in New York ein neues Leben aufbauen wollten. Wie sich herausstellt, hatten beide Kontakt zu einem Mann namens Carlos, der sie für seine Zwecke instrumentalisiert hat. Eines der Mädchen wurde anschießend erschossen, das andere fiel einem brutalen Vergewaltiger zum Opfer. Können Remy und sein Team die Täter zur Strecke bringen?
