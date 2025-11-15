Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Most Wanted

Der amerikanische Albtraum

Kabel Eins Staffel 4 Folge 21 vom 15.11.2025
Der amerikanische Albtraum

FBI: Most Wanted

Folge 21: Der amerikanische Albtraum

42 Min. Folge vom 15.11.2025 Ab 12

Das FBI ermittelt im Fall zweier ermordeter Migrantinnen, die sich in New York ein neues Leben aufbauen wollten. Wie sich herausstellt, hatten beide Kontakt zu einem Mann namens Carlos, der sie für seine Zwecke instrumentalisiert hat. Eines der Mädchen wurde anschießend erschossen, das andere fiel einem brutalen Vergewaltiger zum Opfer. Können Remy und sein Team die Täter zur Strecke bringen?

