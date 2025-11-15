Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 22vom 15.11.2025
Folge 22: Die ganze Wahrheit

41 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Remy wird schmerzhaft mit der Vergangenheit konfrontiert, als der Mord an seinem Bruder neu aufgerollt wird. Nun sind er und sein Team auf der Suche nach einem vermeintlichen Zeugen, dessen Aussage den Fall in ein völlig neues Licht rücken könnte. Kann Remy den wahren Täter finden, bevor dieser alle belastenden Beweise vernichtet?

