Patentstreit

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 6vom 07.12.2025
Folge 6: Patentstreit

41 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Remy und sein Team ermitteln im Fall des getöteten Geschäftsmannes Mitchell, der offenbar entführt und brutal ermordet wurde. Spuren füren die Agenten zu einem Mann namens Jake, der unter psychischen Problemen leidet. Als ein weiterer Mord geschieht, muss das FBI schnell handeln, denn der Täter scheint unberechenbar.

