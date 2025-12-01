Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 5Folge 7vom 13.12.2025
Folge 7: Gefangenenübergabe

42 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12

Remy und sein Team sind einem Verbrecherclan auf der Spur, der für den Tod von vier Polizisten verantwortlich ist. Danil, ein ehemaliges Mitglied des Clans, soll einen weiteren Mord für die Familie begehen. Als Druckmittel entführen die Gangster Danils Sohn. Können die Agenten den blutigen Feldzug stoppen und Danil und seinen Sohn vereinen?

