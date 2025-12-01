FBI: Most Wanted
Folge 7: Gefangenenübergabe
42 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Remy und sein Team sind einem Verbrecherclan auf der Spur, der für den Tod von vier Polizisten verantwortlich ist. Danil, ein ehemaliges Mitglied des Clans, soll einen weiteren Mord für die Familie begehen. Als Druckmittel entführen die Gangster Danils Sohn. Können die Agenten den blutigen Feldzug stoppen und Danil und seinen Sohn vereinen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
