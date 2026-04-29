Mörderischer KunstraubJetzt ohne Werbung streamen
FBI: Most Wanted
Folge 9: Mörderischer Kunstraub
42 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Max Tillman meldet den Diebstahl nigerianischer Kunstobjekte. Diese wurden während des Transports zu einem Museum gestohlen. Dabei kamen außerdem mehrere Wachleute ums Leben. Remy und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Während die Agenten zunächst auf einen Versicherungsbetrug tippen, machen sie schon bald eine ganz andere Entdeckung.
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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