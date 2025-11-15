Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gottkomplex

Kabel EinsStaffel 5Folge 22vom 15.11.2025
Folge 22: Gottkomplex

40 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 16

Ein renommierter Neurochirurg wird entführt und später tot aufgefunden. Dass nur kurze Zeit danach ein ehemaliger Armee-Colonel auf ähnliche Weise ermordet wird, ist für das FBI kein Zufall. Mithilfe eines Psychologen erkennt das Team, dass der narzisstische Täter es auf Personen abgesehen hat, die es in ihrem Beruf mit Leben und Tod zu tun haben - und diese in einem geheimen Unterschlupf foltert ...

Kabel Eins
