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FBI: Special Crime Unit

Schmetterling

Kabel EinsStaffel 7Folge 12vom 18.08.2025
Schmetterling

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FBI: Special Crime Unit

Folge 12: Schmetterling

42 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 12

FBI-Agentin Elise steht kurz davor, einen Menschenhändlerring zu zerschlagen. Doch der Einsatz geht schief: Adán Ocampo entkommt mit der jungen Analis. Maggie verspricht, sie zu finden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als Analis einen verzweifelten Notruf absetzt. Mit Hilfe des Mitarbeiters Joel versucht das Team, das Mädchen zu retten.

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