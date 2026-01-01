FBI: Special Crime Unit
Folge 17: Familiensache
41 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 16
Nach einem tödlichen Überfall auf einen Rapper und sein Gefolge entdeckt das FBI eine Verbindung zum Solano-Kartell. Isobel wittert die Chance, den lang gesuchten Jack Grippo zu fassen. Mit Hilfe seiner Enkelin Billie versuchen die Agenten, an ihn heranzukommen. Doch es dauert nicht lange und die Situation eskaliert ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren