Folge 22: Ein neuer Tag
42 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Ein tödlicher Anschlag auf den Whistleblower Kevin Saxton setzt eine Kette dramatischer Ereignisse in Gang. Das New Yorker Büro des FBI wird von Explosionen erschüttert, hochrangige Mitarbeiter sterben. Jubal und sein Team decken eine Infiltration durch die Terrorgruppe ForeFront auf, geleitet von einem Verräter in den eigenen Reihen. Suspendiert und im Untergrund, kämpfen die Agenten um die Wahrheit ...
FBI: Special Crime Unit
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
