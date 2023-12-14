Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart
Folge vom 14.12.2023: Die Handwerker der Wache
45 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12
Markus, Andi und ihre Arbeitskollegen zeigen bei einer Atemschutzübung Nervenstärke. Danach stellen Jürgen und Michael ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis. Das Duo baut einen Couchtisch aus Holz. Und Sebastian hält die Truppe mit seinen Backkünsten bei Laune. Solche Momente liefern einen wohltuenden Kontrast zu den stressigen und emotional aufwühlenden Einsätzen der Feuerwehrleute. In dieser Folge finden die Männer in einer Wohnung eine verstorbene Person. Bei einem Wasserrohrbruch und einem möglichen Gasaustritt ist das Team ebenfalls zur Stelle.
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Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.