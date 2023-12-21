Ein Kellerbrand gibt Rätsel aufJetzt kostenlos streamen
Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart
Folge vom 21.12.2023: Ein Kellerbrand gibt Rätsel auf
45 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Während Andi und Marvin auf der Wache 4 in Stuttgart ein neues Zuhause für die Feuerwehrfische basteln, konstruieren die gelernten Schreiner Jürgen und Markus ein Lernmodell-Häuschen. Aber dann ruft in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg die Pflicht. Die Notfallhelfer sind bei einem Kellerbrand gefordert, gefolgt von einem Brandmeldealarm in einer Schule. Und auf einem Schrottplatz simuliert das Team bei einer Übung einen Autounfall. Dort trainieren die Männer in dieser Folge, wie man eine verletzte Person aus einem demolierten Fahrzeug befreit.
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Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.